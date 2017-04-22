Министерство транспорта РФ предложило ужесточить правила прохождения технического осмотра машин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.04.2017 10:22

В частности, речь идет о добавлении пункта проверки работоспособности и соответствия техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего с дальним светом, а также «противотуманок» и всех иных световых приборов, пишет daily-motor.

Фото: news.ngs.ru

Важную роль будут играть стеклоочистители или стеклоомыватели. В случае их неисправности в техосмотре также будет отказано. Под внимание попадет и приборная панель. Все датчики должны отлично функционировать и соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.

В инициативе также прописано, что операторам техосмотра позволят не ставить на диагностических картах круглую печать.