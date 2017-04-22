НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Россиянам, приобретающим путевки на российские курорты, могут начать возмещать до 120 тыс. рублей вычета

22.04.2017 12:52

С соответствующей инициативой выступил комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании Минздрава по развитию санаторного-курортного комплекса страны. 

Сенатор Игорь Фомин рассказал «Известиям», что Совет Федерации внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни. Налоговый вычет сейчас включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки.

Согласно самой системе, желающий получить компенсацию части расходов на лечение, обучение или образование подает заявление в налоговую, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

Как отметил Фомин, введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынка РФ. Эксперты согласились с мнением, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на отечественные курорты. 

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