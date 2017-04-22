Хоккейный клуб «Югра» продлил контракты ещё с тремя игроками

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.04.2017 12:52

В команде ХК «Югра» остаются защитник Виталий Шулаков, а также нападающие Сергей Купцов и Александр Акмальдинов.

Стоит отметить, что Виталий Шулаков сыграл за «Югру» 37 матчей, набрал 9 очков с показателем полезности «+5», а заброшенная им шайба вошла в 10-ку лучших голов недели. Форвард Сергей Купцов провёл за клуб 14 игр и заработал 4 ассистентских очка.

Нападающий Александр Акмальдинов, который перешёл в «Югру» из «Мамонтов», отыграл в этом сезоне за югорскую дружину 52 матча, набрал 9 очков и стал бронзовым призёром высшей лиги. Со всеми тремя игроками клуб заключил контракт на год.