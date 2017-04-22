НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жителя Сургута оштрафовали за покупку приставки PlayStation 4 из Германии

22.04.2017 16:40

 Молодой человек заказал ее на одном популярном сайте. Когда консоль прибыла на таможню, ее конфисковали. Покупателю теперь грозит штраф. 

Фото: utu.customs.ru

PlayStation 4 покупателю выдать отказались, после чего завели на него дело об административном правонарушении.

В пресс-службе Ханты-Мансийской таможни рассказали о том, что по своим техническим характеристикам консоль относится к разряду шифровальных и криптографических средств. Поэтому изготовитель, согласно правилам, должен был указать эту ее особенность в спецификациях товара, а после - зарегистрировать модель в специальном реестре, даже в том случае, если шифрование не является основной его функцией.

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров модель приставки «CUH – 2016A» не значится, поэтому ее ввоз на территорию России попадает под статью 16.3 КоАП России и грозит покупателю штрафом до двух с половиной тысяч рублей.

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