НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прошел сургутский этап эстафеты марафона «Моя Югра – моя планета»

22.04.2017 17:11

 Окружной марафон стартовал 30 марта в Когалыме и теперь проходит по всем муниципалитетам Югры. Сургут принял эстафету у Лангепаса. 

В рамках экологического марафона на станции юных натуралистов прошла игра «Знатоки Югорская края», сообщает МК-Югра. Участники мероприятия продемонстрировали знания об автономном округе.

Также в Сургуте состоялся традиционный конкурс на лучшую эмблему, в которой приняли участие школьники из пяти образовательных учреждений города. Члены жюри признали лучшей работу Юлии Исламовой, учащейся 9-го класса школы №13.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че