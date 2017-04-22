Прошел сургутский этап эстафеты марафона «Моя Югра – моя планета»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.04.2017 17:11

Окружной марафон стартовал 30 марта в Когалыме и теперь проходит по всем муниципалитетам Югры. Сургут принял эстафету у Лангепаса.

В рамках экологического марафона на станции юных натуралистов прошла игра «Знатоки Югорская края», сообщает МК-Югра. Участники мероприятия продемонстрировали знания об автономном округе.

Также в Сургуте состоялся традиционный конкурс на лучшую эмблему, в которой приняли участие школьники из пяти образовательных учреждений города. Члены жюри признали лучшей работу Юлии Исламовой, учащейся 9-го класса школы №13.