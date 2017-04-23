ГИБДД Сургута призывает горожан сообщать о пьяных за рулем

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.04.2017 09:48

С начала года попались уже 250 таких водителей, 130 – отказались проходить медосвидетельствование. Всех привлекли к ответственности.

Еще 78 человек повторно управляли машиной в нетрезвом виде. Им грозит до трехсот тысяч рублей штрафа, а также лишение свободы на срок до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Напомним, что сообщить о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно по телефону: 76-10-01.