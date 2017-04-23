Центры выдачи и приема посылок в Югре увеличили объемы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.04.2017 10:15

В первом квартале ЦВПП выдано и принято для отправки около 50 000 посылок и больше 30 000 мелких пакетов.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа функционирует 4 центра: в Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме и Нижневартовске. Сургутский центр был открыт в 2015 году, остальные начали свою работу в 2016 году.

Центры выдачи и приема посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных.