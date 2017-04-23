На Сургутской ГРЭС-2 отремонтируют сразу несколько энергоблоков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.04.2017 10:31

Капитальный ремонт энергоблока ПСУ-800 МВт №4 на Сургутской ГРЭС-2 начнется 13 мая.

На сегодняшний день идет подготовка, согласовывается график проведения работ. Предстоит поменять трубопровод горячего промперегрева, провести техническое диагностирование турбины, выполнить модернизацию программно-технического комплекса. Работы, по планам, будут завершены в конце сентября.

Как рассказали в пресс-службе Сургутской ГРЭС-2, в 2017 году впервые будет проведена капитальная инспекция энергоблока ПГУ-400 №8. Помимо этого, выполнят текущий ремонт четырех энергоблоков ПСУ-800 МВт и текущую инспекцию на энергоблоке ПГУ-400 МВт №7. Завершается текущий ремонт блока №2 ПСУ-800 МВт.