НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16-летний подросток с товарищем обокрал магазин в Сургуте

23.04.2017 13:20

В полицию обратился директор точки, расположенной по проспекту Пролетарскому. 

Он пояснил, что ночью 20 апреля неизвестные преступники, путем отжима пластиковой двери проникли в магазин, похитили продукцию и деньги. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Оперативно удалось задержать подозреваемых – 16 и 19 лет. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание  в виде лишения свободы до пяти лет. 

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