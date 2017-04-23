16-летний подросток с товарищем обокрал магазин в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.04.2017 13:20

В полицию обратился директор точки, расположенной по проспекту Пролетарскому.

Он пояснил, что ночью 20 апреля неизвестные преступники, путем отжима пластиковой двери проникли в магазин, похитили продукцию и деньги. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Оперативно удалось задержать подозреваемых – 16 и 19 лет. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.