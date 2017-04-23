Югра расположилась на 40 месте в рейтинге регионов страны по доступности автомобильного топлива

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.04.2017 14:55

Список составлен аналитиками издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» и опубликован «Известиями».

По данным аналитиков, сегодня в Югре средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 36 рублей за литр, АИ-95 — 38,3 рубля за литр, дизельного топлива — 42,5 рубля за литр.

При этом округ расположился на четвертом месте среди регионов по количеству литров бензина, которое можно купить на среднюю зарплату. По подсчетам издания, среднестатистический житель округа может позволить 1729 литров автомобильного топлива в месяц. Тюменская область и Ямал расположились в рейтинге на 15-м и 6-м местах соответственно.