НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра расположилась на 40 месте в рейтинге регионов страны по доступности автомобильного топлива

23.04.2017 14:55

 Список составлен аналитиками издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» и опубликован «Известиями». 

По данным аналитиков, сегодня в Югре средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 36 рублей за литр, АИ-95 — 38,3 рубля за литр, дизельного топлива — 42,5 рубля за литр.

При этом округ расположился на четвертом месте среди регионов по количеству литров бензина, которое можно купить на среднюю зарплату. По подсчетам издания, среднестатистический житель округа может позволить 1729 литров автомобильного топлива в месяц. Тюменская область и Ямал расположились в рейтинге на 15-м и 6-м местах соответственно. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че