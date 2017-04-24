В Ханты-Мансийске водитель автомобиля «Тойота Марк-2» въехал в две припаркованные иномарки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 10:10

В 4 утра воскресенья 21-летний молодой человек допустил занос своего транспортного средства с дальнейшим наездом на «Шевроле Орландо» и «Тойота Королла». После этого автомобиль «Тойота Марк-2» перевернулся.

Фото: 86.mvd.ru

В результате ДТП пострадал водитель этой машины и его 20-летний пассажир.

Всего за прошедшие дни на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 8249 нарушений правил дорожного движения. Задержан 91 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 31 – за отказ от медицинского освидетельствования, 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 89 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.