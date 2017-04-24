НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На благоустройство придомовых территорий в Сургуте потратят больше 85 миллионов рублей

24.04.2017 10:44

 35 миллионов из них – выделят из регионального бюджета. Об этом на встрече с Натальей Комаровой рассказал глава города Вадим Шувалов. 

Фото: admsurgut.ru

По его словам, только в прошлом году удалось благоустроить 31 двор на сумму более 100 миллионов рублей. При этом доля участия собственников многоквартирных домов превысила 20% при минимально требуемых 15-ти.

Говорили на встрече и об улучшении уличной дорожной сети. Разработаны концепции цветового решения зданий и сооружений, а также архитектурно-художественного освещения Сургута. Предусмотрены повседневный, праздничный и ночной режимы.

«Концепция готова, деньги выделены. Люди, живущие на Севере, очень нуждаются в том, чтобы световой день длился как можно дольше», – добавил Вадим Шувалов.

 

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