НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ночь на воскресенье в поселке Барсово горели два жилых двухэтажных дома

24.04.2017 11:05

Сообщение о пожаре на улице Майская поступило в дежурную часть в 03.07 ночи. Для ликвидации последствий пожара привлечено 11 единиц техники и 31 человек личного состава от МЧС. В 03.49 пожар был локализован, в 03.52 — ликвидирован. 

Жители домов, обсуждая происшествие в паблике К-Информ в «ВКонтакте» пишут, что людям приходилось выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись от огня. Также сообщается о двух пострадавших. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

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