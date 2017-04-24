НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща в этом сезоне

24.04.2017 11:43

Это житель поселка Междуреченский. Паразит напал на него во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. 

С наступлением теплых дней клещи активизировались и в соседних регионах. В Тюменской области пострадали уже 10 человек, в Свердловской области — 42 человека, в Пермском крае — три человека. Случаев выявления клещевого энцефалита не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что прививка является надежной защитой от заболеваний, переносимых паразитами.

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