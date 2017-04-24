НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Ханты-Мансийске завершился открытый региональный турнир по художественной гимнастике «Весна победы»
- 24.04.2017 12:06
Также в минувшие выходные прошел традиционный Кубок главы города.
Фото: ugramegasport.ru
В этом году участие в соревнованиях приняли 215 спортсменок из 11 муниципалитетов Югры. Состязания проходили в течение трех дней. Юные спортсменки соревновались в групповых упражнениях и личном многоборье. Перед церемонией закрытия турнира участницы выступили с показательными выступлениями, в ходе которых показали публике все свое мастерство и артистизм.
Первое место в программе «Кандидаты в мастера спорта» среди 2001 года рождения завоевала Ольга Богданова из Нижневартовска.
Большое количество наград и медалей получили гимнастки из Ханты-Мансийска. Спортсменок тренирует мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике, главный судья соревнований Анна Казанцева.