Фонды городского архива пополнили личные документы почетных граждан Сургутского района и Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 14:18

Церемония подписания договора дарения документов из личного архива почетного гражданина Югры Екатерины Лоншаковой и почетного гражданина Сургутского района Сергея Черкашина прошла в Администрации Сургута 21 апреля.

Фото: old.gorodperm.ru

Награды, служебные удостоверения, правительственные телеграммы, грамоты, книги, прочие документы и вещи сургутян переданы на постоянное хранение в городской архив.

Напомним, в 2017 году Сургутский архив отмечает 80-летие. В рамках празднования юбилея запланировано множество мероприятий для сургутян. 21 апреля прошло заседание «круглого стола» при участии руководителя Архивной службы Югры Людмилы Сажаевой на тему: «Современное состояние архивного дела в Ханты-Мансийского автономном округе – Югре». В этот же день в Центральной районной библиотеке имени Пирожникова состоялся мастер-класс по составлению родословной «Мое генеалогическое древо».

В апреле архивный отдел также организует для школьников передвижные выставки, посвященные 95-летию со дня рождения известных сургутян Флегонта Яковлевича Показаньева, Михаила Ивановича Кушникова, Анатолия Федоровича Мясникова.