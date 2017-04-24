НОВОСТИ «СЕВЕРА»
27 апреля в Ханты-Мансийске стартует финал Первенства России среди клубных команд 2000 года рождения
- 24.04.2017 14:22
Подобные соревнования в округе пройдут впервые. В них примут участие восемь лучших команд, одержавшие победы в своих регионах. Наш округ представляет «Югра-ЮКИОР».
В Ханты-Мансийске ожидается наплыв скаутов и агентов клубов КХЛ. А значит, что среди игроков будут ребята, которые уже «завтра» подпишут профессиональные контракты. В следующем сезоне кто-то появится в Молодёжной лиге, а кто-то и вовсе в КХЛ, рассказал директор ДЮСШ ХК «Югра» Сергей Вимба.
Ссылки на он-лайн трансляции в день игр доступны на официальном сайте ХК «Югра». Само Первенство завершится 3 мая.