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27 апреля в Ханты-Мансийске стартует финал Первенства России среди клубных команд 2000 года рождения

24.04.2017 14:22

Подобные соревнования в округе пройдут впервые. В них примут участие восемь лучших команд, одержавшие победы в своих регионах. Наш округ представляет «Югра-ЮКИОР». 

В Ханты-Мансийске ожидается наплыв скаутов и агентов клубов КХЛ. А значит, что среди игроков будут ребята, которые уже «завтра» подпишут профессиональные контракты. В следующем сезоне кто-то появится в Молодёжной лиге, а кто-то и вовсе в КХЛ, рассказал директор ДЮСШ ХК «Югра» Сергей Вимба.

Ссылки на он-лайн трансляции в день игр доступны на официальном сайте ХК «Югра». Само Первенство завершится 3 мая.

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