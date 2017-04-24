НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Совет женщин «Сургутнефтегаза» организовал встречу с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- 24.04.2017 14:43
Тема обсуждений: «Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков».
В Сургуте зафиксировано шестнадцать попыток суицида подростками. Цифры ужасающие, поэтому задача специалистов – провести профилактическую работу, чтобы родители смогли обезопасить своих детей от угроз в Интернете. Речь о так называемых «группах смерти», после появления которых, по всей стране прокатилась волна детских смертей.