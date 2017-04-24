НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Совет женщин «Сургутнефтегаза» организовал встречу с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

24.04.2017 14:43

Тема обсуждений: «Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков». 

В Сургуте зафиксировано шестнадцать попыток суицида подростками. Цифры ужасающие, поэтому задача специалистов – провести профилактическую работу, чтобы родители смогли обезопасить своих детей от угроз в Интернете. Речь о так называемых «группах смерти», после появления которых, по всей стране прокатилась волна детских смертей. 

 

 

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