Совет женщин «Сургутнефтегаза» организовал встречу с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 14:43

Тема обсуждений: «Защита детей и подростков в условиях возникновения новых угроз и рисков».

В Сургуте зафиксировано шестнадцать попыток суицида подростками. Цифры ужасающие, поэтому задача специалистов – провести профилактическую работу, чтобы родители смогли обезопасить своих детей от угроз в Интернете. Речь о так называемых «группах смерти», после появления которых, по всей стране прокатилась волна детских смертей.