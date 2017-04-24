Федоровская детская школа искусств отметила на днях 30-летний юбилей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 14:54

Праздничному событию был посвящен большой концерт воспитанников школы. Со сцены КДЦ «Премьер» звучали поздравления и пожелания новых творческих успехов.

Сегодня в школе искусств работают восемь отделений. Воспитанники, к примеру, обучаются игре на музыкальных инструментах, вокалу, хореографии. 345 учеников занимаются в ДШИ и, как отмечает директор первой общеобразовательной школы, ребята, получающие еще и музыкальное, художественное, эстетическое образование отличаются от не увлеченных искусством детей.