НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Федоровская детская школа искусств отметила на днях 30-летний юбилей

24.04.2017 14:54

 Праздничному событию был посвящен большой концерт воспитанников школы. Со сцены КДЦ «Премьер» звучали поздравления и пожелания новых творческих успехов. 

Сегодня в школе искусств работают восемь отделений. Воспитанники, к примеру, обучаются игре на музыкальных инструментах, вокалу, хореографии. 345 учеников занимаются в ДШИ и, как отмечает директор первой общеобразовательной школы, ребята, получающие еще и музыкальное, художественное, эстетическое образование отличаются от не увлеченных искусством детей.

 

 

 

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