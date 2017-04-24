День памяти жертв геноцида армян отмечают сегодня армянские диаспоры по всему миру

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 15:16

Траурный митинг провели накануне и в национальной воскресной школе в Сургуте.

Символ Дня памяти - незабудка. Пять лепестков - это пять континентов, а сиреневый цвет - цвет облачения армянских священнослужителей. Геноцид, осуществленный турецкой армией, был направлен на истребление христианского населения.

Ситуация обострилась в 1914 году, когда Турция в союзе с Германией и объявила войну России. Правительство Османской империи строило планы по присоединению Закавказья, Крыма, Поволжья и Средней Азии. На пути к этой цели агрессорам надо было покончить, прежде всего, с армянским народом, противостоявшим захватническим планам.

По официальным сводкам, жертвами геноцида стали около 1,5 млн человек: 700 тысяч было убито, 600 тысяч погибли в ходе депортации. Еще 1,5 млн армян стали беженцами. В Сургутском районе не очень многочисленная диаспора, всего несколько тысяч человек. Но армяне бережно сохраняют свою культуру, традиции, рассказывают историю своего народа детям.