Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась в Сургуте с главой города Вадимом Шуваловым

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 15:26

Вместе они обсудили вопросы благоустройства, к решению которых, по их общему мнению, нужно подключать горожан.

Сургутяне сами должны выбирать приоритетные проекты и конечно участвовать финансово в их реализации. Это к вопросу о ТОСах, которых в этом городе больше, как нигде в Югре. В первую очередь, в Сургуте хотят благоустроить общественные зоны отдыха, организовать уличное движение, так, чтобы его ничто не затрудняло, и разобраться с освещением. Речь идет о единой колористической и архитектурной подсветке города.