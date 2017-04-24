Общественники оценили новый корпус кардиоцентра в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 15:39

В приёмке медучреждения приняли участие врачи, чиновники, депутаты, члены общественной палаты, а также губернатор Наталья Комарова. Им продемонстрировали весь маршрут пациента: от окна регистратуры до выписки.

В новом кардиоцентре будет строгое разграничение двух потоков пациентов: плановых и экстренных. В непосредственной близости от приемного покоя расположена рентгеноперационная, что очень удобно, поскольку в экстренных случаях пациентов могут доставить туда в считанные минуты.

Кроме того, в новом корпусе предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации. В целом, операционно-реанимационный корпус занимает 7 этажей. Палаты оборудованы современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами и реанимационными консолями.

Кардиоцентр строили в течение 3,5 лет. Инвестиции в проект составили почти полтора миллиарда рублей.