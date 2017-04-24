НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре проходит XVIII Международный шахматный турнир имени Карпова

24.04.2017 16:04

Он традиционно проводится в поселке Пойковском. В числе почетных гостей турнира — международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который уже не раз бывал в Югре. 

Участвуют в турнире десять гроссмейстеров из России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Испании и других стран.

Параллельно со взрослыми состязаниями проходит детский турнир, на который съехались юные шахматисты со всего округа. А накануне соревнований с ними встретился Сергей Карякин. Он рассказал своим поклонникам, как нужно добиваться побед, идти к своей мечте с самого детства. По окончании встречи Сергей раздал автографы почитателям его таланта.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че