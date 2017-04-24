В Югре проходит XVIII Международный шахматный турнир имени Карпова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 16:04

Он традиционно проводится в поселке Пойковском. В числе почетных гостей турнира — международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который уже не раз бывал в Югре.

Участвуют в турнире десять гроссмейстеров из России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Испании и других стран.

Параллельно со взрослыми состязаниями проходит детский турнир, на который съехались юные шахматисты со всего округа. А накануне соревнований с ними встретился Сергей Карякин. Он рассказал своим поклонникам, как нужно добиваться побед, идти к своей мечте с самого детства. По окончании встречи Сергей раздал автографы почитателям его таланта.