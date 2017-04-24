В развитие индустриальных парков Сургута и района инвестируют больше четырех миллиардов рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 17:41

Напомним, в 2015-2016 годах под эти объекты было выделено три земельных участка.

Два из них, общей площадью 28 гектаров, - в поселке Солнечный. Здесь планируется разместить заводы, связанные с нефтехимией и производством железобетонных изделий, создать логистический комплекс. Инвестиционная емкость данного проекта превышает 3,6 миллиарда рублей. Уже подписаны соглашения с якорными резидентами парка, заключены предварительные договоры на поставку сырья и реализацию готовой продукции.

На индустриальной площадке в Сургуте появятся предприятия по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также будет создан учебный центр для повышения квалификации работников по техническим специальностям. В настоящее время инициатор проекта выбрал земельный участок. Проводятся мероприятия по его оформлению, подготовлен план действий. Инвестиционная емкость проекта составляет порядка 600 миллионов рублей.