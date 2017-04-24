НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Бесплатное обследование югорчан на ВИЧ и вирусные гепатиты продолжится

24.04.2017 19:12

Пилотный проект был запущен в прошлом году в Сургуте. 

Учитывая успешный опыт, было решено продолжить расширенный скрининг в других городах округа. Его участниками стали медицинские организации Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона и Пыть-Яха. По данным на 1 апреля, в Югре на ВИЧ – инфекцию обследовали больше 6 тысяч жителей. Выявлено 32 положительных результата. У 73 человек обнаружили гепатит С, у 29 – гепатит В.

Как правило, бесплатно обследуют югорчан от 20 до 49 лет. Среди них те, кто проходит профосмотры, беременные, их мужья и партнёры, а также учащиеся ВУЗов и СУЗов.

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