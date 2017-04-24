В Нижневартовске в ДТП пострадали трое детей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 15:49

Сегодня в 7:50 на перекрестке ул. 60 лет Октября – ул. Проспект Победы произошло столкновение двух автомобилей: «Ниссан Альмера» и «Хендэ Солярис».

Фото: 86.mvd.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Хендэ»: мальчик 2006 и две девочки 2009 годов рождения, получили травмы. Водители транспортных средств: мужчина 1955 и женщина 1980 годов рождения, не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.