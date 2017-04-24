НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нижневартовске в ДТП пострадали трое детей

24.04.2017 15:49

 Сегодня в 7:50 на перекрестке ул. 60 лет Октября – ул. Проспект Победы произошло столкновение двух автомобилей: «Ниссан Альмера» и «Хендэ Солярис». 

Фото: 86.mvd.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Хендэ»: мальчик 2006 и две девочки 2009 годов рождения, получили травмы. Водители транспортных средств: мужчина 1955 и женщина 1980 годов рождения, не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че