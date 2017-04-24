Россиянам запретили называть детей оскорбительными именами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.04.2017 20:08

Россиянам запретили называть детей именами с использованием бранных слов и чисел, указанием рангов, должностей и титулов. Соответствующий законопроект 21 апреля принят в третьем чтении.

До сих пор ЗАГСы не имели юридического основания отказать родителям, если последние решили назвать своего ребенка неблагозвучным или оскорбительным именем. В числе реальных примеров - Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, "БОЧ рВФ 260602", Князь, Царь, пишет "Уралинформбюро".