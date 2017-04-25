В Нижневартовске правонарушителей будут привлекать к ответственности

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 07:49

Накануне администрация Нижневартовска обратилась в жителям города с просьбой сообщать о совершаемых автомобилистами правонарушениях, свидетелями которых они стали.

К таковым относятся самовольная установка ограждений для стоянки автомобилей во дворах или иных местах общего пользования, а также размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах.

Факт правонарушения необходимо сфотографировать и с указанием адреса, даты и времени отправить фото на электронную почту управления муниципального контроля администрации города Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или сообщить по телефону 43-41-90, сообщает UgraNow.