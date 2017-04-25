Житель Сургута заплатил 240 тысяч лже-прорабу за ремонт квартиры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 25.04.2017 08:16
Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено сотрудниками правопорядка.
Фото: 86.mvd.ru
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Югре, в июне 2016 года в полицию обратился 44-летний мужчина и рассказал, что его обманули на крупную сумму. Потерпевший обратился по объявлению к мужчине, который якобы занимался ремонтом квартир. Встретившись, они обговорили условия, и мастер озвучил цену своих услуг. Затем злоумышленник получил деньги и, написав расписку с неверными данными, скрылся.
В ходе разбирательства был задержан подозреваемый 1970 года рождения, который пояснил, что совершил все вышеописанные действия, но выполнять условия договора не собирался. Злоумышленнику грозит лишение свободы на 5 лет.
Полицейские просят граждан внимательнее относиться к фирмам, которые предоставляют услуги ремонта квартир, заключать договоры и не передавать деньги до окончания работ.