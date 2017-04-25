Директор фирмы в Нефтеюганске не заплатил своим работникам 400 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 09:43

Его признали виновным в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

Сообщается, что руководитель предприятия с января по июнь 2016 года полностью не выплачивал деньги своим работникам. Сумма задолженности превысила 400 тыс. рублей. Однако реальная финансовая возможность у общества имелась.

Теперь директор должен заплатить 100 тысяч рублей штрафа. Также суд наложил арест на автомобиль, принадлежащий директору, стоимостью свыше 1,6 млн. рублей. Погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия находится на контроле прокуратуры Югры, говорится в сообщении ведомства.