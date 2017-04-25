Сегодня в Югре пройдет десятая операция по трансплантации почки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 10:16

Все трансплантации, выполненные в регионе, являются родственными и проходят в БУ «Окружная клиническая больница».

Фото: cmphmao.ru

Последняя операция, например, длилась около 8 часов. Она прошла в штатном режиме. Донором стала сестра пациента. Она уже переведена из отделения реанимации в общее отделение. За пациентом тщательно следят специалисты для того, чтобы уловить малейшие изменения в работе его организма, предугадать всевозможные непредвиденные ситуации.

Как рассказала Главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа, врачи ожидают включения клиники в перечень учреждений, которые имеют право на законных основаниях проводить аллогенно-кадаверную (трупную, не родственную) пересадку органов.

«После того, как наше учреждение войдет в перечень таких организаций, мы сможем осуществлять трансплантацию трупной почки. Сегодня в листе ожидания - более 60 человек, которым необходима пересадка донорской почки, и не все они могут быть пролечены в федеральных центрах. Именно поэтому развитие органного донорства – это важная задача, стоящая перед всем здравоохранением Югры», - отметила Елена Кутефа.