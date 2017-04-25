В Сургуте рабочий угрожал спрыгнуть с башенного крана, если ему не вернут долг по зарплате

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 12:01

Инцидент произошел на территории строительного объекта по улице Гагарина, пишет «К-Информ».

Фото: nakanune.ru

Пользователи соцсетей активно комментируют случившееся: общий тон мнений – сочувствие к пострадавшему, уверенность, что «он такой не один». Некоторые пользователи добавляют, что мужчину уже забрала «скорая».

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Сургута. Ведомство организовало проверку. Планируется установить причины нарушений, а также привлечь виновных лиц к ответственности.