В Сургуте рабочий угрожал спрыгнуть с башенного крана, если ему не вернут долг по зарплате

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 25.04.2017 12:01
Инцидент произошел на территории строительного объекта по улице Гагарина, пишет «К-Информ».
Фото: nakanune.ru
Пользователи соцсетей активно комментируют случившееся: общий тон мнений – сочувствие к пострадавшему, уверенность, что «он такой не один». Некоторые пользователи добавляют, что мужчину уже забрала «скорая».
Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Сургута. Ведомство организовало проверку. Планируется установить причины нарушений, а также привлечь виновных лиц к ответственности.