НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте рабочий угрожал спрыгнуть с башенного крана, если ему не вернут долг по зарплате

25.04.2017 12:01

 Инцидент произошел на территории строительного объекта по улице Гагарина, пишет «К-Информ». 

Фото: nakanune.ru

Пользователи соцсетей активно комментируют случившееся: общий тон мнений – сочувствие к пострадавшему, уверенность, что «он такой не один». Некоторые пользователи добавляют, что мужчину уже забрала «скорая».

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Сургута. Ведомство организовало проверку. Планируется установить причины нарушений, а также привлечь виновных лиц к ответственности.  

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