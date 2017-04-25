Воспитанник волейбольного клуба «Югра-Самотлор» успешно выступает за сборную России на Первенстве Европы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 12:57

Соревнования по волейболу среди юношей проходят в Венгрии и Словакии.

Россияне уже успели обыграть команды Польши и Венгрии. В игре с поляками югорчанин Виталий Дикарев стал лучшим блокирующим матча. Ещё пять очков он набрал в атаке и одно - с подачи. Во втором туре перед нашей сборной не устояли волейболисты Бельгии. За россиянами остались все три сета, а Виталий Дикарев в этом матче набрал 8 очков.

Стоит отметить, что в марте 17-летний волейболист в составе «Югры-Самотлора» дебютировал в Суперлиге Чемпионата страны.