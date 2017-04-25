65% сургутян хотя бы раз увольняли с работы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 13:31

В 20% случаев к этому привело сокращение штата, должности или закрытие предприятия.

Фото: vesiskitim.ru

Среди уволенных горожан только 37% догадывались о предстоящем сокращении, для остальных такое решение работодателя стало неожиданностью. Несправедливым его считают 86% сургутян, рассказали аналитики сайта Зарплата.ру, которые и провели опрос местных жителей.

Среди фактических причин увольнения больше половины жителей города указали конфликт с начальством, треть отметили вариант «меня подсидели», пятая часть была уволена из-за того, что не справлялась с трудовыми обязанностями, каждый восьмой – из-за несоответствия корпоративной культуре, а каждый десятый – из-за конфликта с коллективом.

В ходе исследования стало ясно, что далеко не всегда фактическая причина увольнения совпадала с официальной. Самой популярной причиной, озвученной работодателем, стало несоответствие должности – так объяснили увольнение почти половине горожан (46%). 36% по официальной версии не прошли испытательный срок, 14% работников руководители обвинили в нарушении трудовой дисциплины (прогул, алкоголь, наркотики), а 8% – в грубых нарушениях (хищение, раскрытие коммерческой тайны).