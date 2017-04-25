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Сургутский театр со спектаклем о войне гастролирует по городам ЛНР и ДНР

25.04.2017 13:41

 Изначально театр получил приглашение участвовать в Открытом театральном фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача», который организован Луганским академическим драматическим театром.

Фото: surgutteatr.ru 

На фестиваль театр заявил спектакль «Имена на поверке», созданный по творчеству поэтов-фронтовиков (режиссер – Тамара Лычкатая). Руководители отрасли культуры ЛНР и ДНР увидели знаковое событие в том, чтобы накануне Дня Победы представить спектакль «Имена на поверке» не только фестивальной публике, но широкому зрителю.

Спектакль уже показали жителям городов Луганской народной республики: это Алчевск, Краснодон, Лутугино. Сейчас показы проходят для жителей ДНР.

Напомним, ранее, в 2015 году, спектакль «Имена на поверке» был ярко заявлен в рамках  международного автопробега Сургутского театра «Вспомним всех поименно». Тогда, в год юбилея Великой Победы, «Имена на поверке» представили зрителям 13 городов России и зарубежья: Москвы, Бреста, Берлина, Дрездена, Брянска, Волгограда, Тулы и т.д.

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