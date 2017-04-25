26 апреля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на встречу «ГОРЫ И ЛЮДИ»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 14:18

Она посвящена 85-летию со дня рождения основателя альпинистского движения в Сургуте Сергея Безверхова и 40-летию сургутской секции альпинизма.

Фото: mountain.ru

В этот вечер состоится встреча альпинистов «школы Безверхова», его друзей и соратников. Альпинист – перворазрядник Ахун Зиннатуллин, занимающийся в секции альпинизма с 1985 г., расскажет об альпинистских сборах в 80-е годы, о своих товарищах и спортивных достижениях секции.

Руководитель проекта «Альпинисты 60 параллели», альпинист-перворазрядник Константин Груздев поделится собственным видением развития альпинизма в Сургуте, впечатлениями об экспедиции в честь юбилейных дат сургутского альпинистского движения, предпринятой в апреле 2017 года на Камчатку.

Участники смогут посетить выставку «ГОРЫ И ЛЮДИ», на которой показаны документы из личных архивов - страницы дневника С.Н. Безверхова, который он вел в экспедиции на Памир, переписка с друзьями-альпинистами, фотографии со спортивных сборов и восхождений сургутских альпинистов, членов сибирского спортивного клуба «БуерЪ»; материалы проекта «Альпинисты 60-й параллели», книги о спортивном альпинизме.

В завершение встречи участники посмотрят документальный фильм о восхождении в 1980 году на безымянную вершину Памиро-Алая, получившую название пик Ханты-Мансийск.