НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Единый портал госуслуг поможет получить загранпаспорт со скидкой

25.04.2017 14:30

Такая возможность появилась с 18 апреля. Ранее скидку начали предоставлять при оплате госпошлины за получение прав, регистрацию автомобиля и актов гражданского состояния. 

Фото: health-keeping.net

Так, например, получение заграничного паспорта нового образца теперь обойдется в 2450 рублей вместо 3500, а замена водительского удостоверения будет стоить 1400 вместо 2000 рублей.

Воспользоваться скидками с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для этого необходимо заполнить анкету на портале, после – подтвердить свою личность в ближайшем МФЦ либо других центрах обслуживания.

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