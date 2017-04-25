Единый портал госуслуг поможет получить загранпаспорт со скидкой

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 14:30

Такая возможность появилась с 18 апреля. Ранее скидку начали предоставлять при оплате госпошлины за получение прав, регистрацию автомобиля и актов гражданского состояния.

Фото: health-keeping.net

Так, например, получение заграничного паспорта нового образца теперь обойдется в 2450 рублей вместо 3500, а замена водительского удостоверения будет стоить 1400 вместо 2000 рублей.

Воспользоваться скидками с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для этого необходимо заполнить анкету на портале, после – подтвердить свою личность в ближайшем МФЦ либо других центрах обслуживания.