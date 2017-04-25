НОВОСТИ «СЕВЕРА»

К 2020 году каждое пятое строительное предприятие Югры будет использовать композитные материалы

25.04.2017 15:17

Сейчас этот показатель достигает отметки в 12%. 

В ходе заседания окружного правительства был рассмотрен вопрос об исполнении поручения президента России по стимулированию внедрения композитных материалов и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и ЖКХ.

В Югре по итогам прошлого года 80% всех труб, заменяемых при капитальном ремонте инженерных сетей, состояли как раз из композитов. Более того, уже введён в эксплуатацию опытно-экспериментальный участок автодороги с применением композитных материалов.

 

 

 

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