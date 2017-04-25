Югорчане смогут принять участие в разработке мобильного приложения для портала «Открытый регион - Югра»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 15:28

Этот ресурс создали специально для обратной связи между жителями округа и органами власти.

Следующая ступенька в его развитии - создание мобильного приложения, где каждый югорчанин сможет принять участие в опросах, предложить свои идеи, рассказать о проблемах и поучаствовать в краудсорсинговых проектах. Предложения принимать уже начали. Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях. К примеру, жюри оценит лучшую идею для сервиса и лучшее название для приложения.