В Лямина обсудили пути развития деревни силами местного сообщества

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 16:16

В работе дискуссионной площадки, прошедшей в рамках проекта «Медиаполигон», приняли участие педагоги, школьники и общественники. Сейчас в деревне разрабатываются варианты туристического продукта краеведческой направленности, и реализовывать его намерены, кстати, сами школьники.

В школьной газете «Дом на воде» юные журналисты не так давно опубликовали материал под названием «Десять причин приехать в деревню Лямина». Здесь солнце, воздух, вода, дары природы, национальный колорит. Еще один повод приехать сюда - просто потому что вы здесь еще никогда не были.