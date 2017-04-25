НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Лямина обсудили пути развития деревни силами местного сообщества

25.04.2017 16:16

В работе дискуссионной площадки, прошедшей в рамках проекта «Медиаполигон», приняли участие педагоги, школьники и общественники. Сейчас в деревне разрабатываются варианты туристического продукта краеведческой направленности, и реализовывать его намерены, кстати, сами школьники. 

В школьной газете «Дом на воде» юные журналисты не так давно опубликовали материал под названием «Десять причин приехать в деревню Лямина». Здесь солнце, воздух, вода, дары природы, национальный колорит. Еще один повод приехать сюда - просто потому что вы здесь еще никогда не были.

 

 

 

 

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