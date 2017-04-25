Жители Югры в этом году стали активнее пользоваться мобильным интернетом во время шопинга

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 16:53

Об этом сообщает «МегаФон», зафиксировав сразу двукратное увеличение интернет-трафика на территории торговых площадей.

Фото: blog.allo.ua

«Умные» телефоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным аналитиков Nielsen, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в социальных сетях для принятия решения о покупке.

Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Согласно опросам, чаще всего россияне прибегают к помощи «умного» телефона при покупке электроники.

Специалисты оператора проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры региона, и установили интернет-рекордсменов. Объем ежемесячного трафика, скаченного с территории ТРЦ, сравнили с количеством селфи.

Топ-4 самых «качающих» ТРЦ Югры вошли нижневартовский МФК «ЕВРОПА-СИТИ» — 1,5 млн селфи, ТРЦ «Сургут Сити Молл» — 1,2 млн селфи, ТРЦ «АУРА», г. Сургут — 500 тыс. селфи и ТРЦ «СОЮЗ», г. Сургут — 350 тыс. селфи.