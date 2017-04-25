На газозаправочных станциях в Югре использовали просроченные баллоны

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 16:26

Следователи возбудили уголовные дела. Их фигурантами стали два работника станций в Сургуте и Пыть-Яхе.

Как рассказали в региональном СКР, они заправляли газовые баллоны, у которых истек срок эксплуатации и технического освидетельствования. При этом по роду своей деятельности подозреваемые знали об опасности таких действий, которые могли привести к трагическим последствиям, в том числе и к взрыву газовых баллонов.

Сейчас по уголовным делам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства.