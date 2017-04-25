НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На газозаправочных станциях в Югре использовали просроченные баллоны

25.04.2017 16:26

Следователи возбудили уголовные дела. Их фигурантами стали два работника станций в Сургуте и Пыть-Яхе.

Как рассказали в региональном СКР, они заправляли газовые баллоны, у которых истек срок эксплуатации и технического освидетельствования. При этом по роду своей деятельности подозреваемые знали об опасности таких действий, которые могли привести к трагическим последствиям, в том числе и к взрыву газовых баллонов.

Сейчас по уголовным делам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че