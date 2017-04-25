UTair открывает новые весенне-летние маршруты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 18:12

Авиакомпания запускает дополнительные международные и внутренние направления в связи с переходом на весенне-летнее расписание.

Фото: utair.ru

В рамках развития транспортной доступности регионов открываются новые направления из Сочи в Махачкалу через Ростов-на-Дону или Минеральные Воды, а также из Самары в Тюмень с промежуточными посадками в Уфе и Екатеринбурге. Для трансферных пассажиров из регионов авиакомпания предлагает специальные тарифы на поездки в Европу с удобным временем стыковок от 50 минут.

В апреле уже стартовал рейс из Москвы в Мюнхен, а с июня к европейскому направлению добавятся Берлин и Вена. Все рейсы доступны по экономичным тарифам от 5 950 руб. в одну сторону.

«В нынешнем сезоне маршрутная сеть UTair охватит 67 городов России и зарубежья. Самолеты нашей авиакомпании будут выполнять свыше 240 рейсов в сутки более чем по 145 направлениям, 52 из которых – уникальные. В выполнении производственной программы будет задействовано более 60 воздушных судов, среди которых: лайнеры Boeing 767, Boeing 737-400/500/800 и региональные турбовинтовые самолеты ATR-72-500», – прокомментировал президент «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.