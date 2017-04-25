Специалисты Пенсионного фонда по домам не ходят

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 21:32

Об этом, в который раз, напоминают сургутянам.

Фото: polit-gid.ru

В последние недели в городе увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Незнакомые люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, просят назвать данные СНИЛС, паспорта для проверки начисленных средств пенсионных накоплений.

Специалисты ПФР не ходят по домам, не решают по телефону вопросы, касающиеся пенсий, и не запрашивают информацию о персональных данных. Любая работа с клиентами происходит только в службах управления. Выезжают на дом только в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не может сам добраться до ПФР.

О подозрительных звонках пенсионерам Сургута можно сообщать по телефону Фонда: 77-88-88.