В Сургуте 23-летний работник СТО угнал машину

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.04.2017 21:40

В воскресенье ночью он выпивал спиртные напитки и захотел покататься по ночному городу.

Молодой человек решил воспользоваться своим служебным положением и угнать автомобиль «Мазда» стоимостью порядка 550 тысяч рублей, который находился на ремонте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1ст.166 Уголовного Кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет.