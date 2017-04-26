UTair выиграл суд о товарном знаке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 07:36

17 апреля президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил исключительное право авиакомпании UTair на товарный знак UT, отклонив кассационную жалобу японской компании Fast Retailing Co., Ltd., владеющей брендом Uniqlo.

Фото: utair.ru

Таким образом, сохраняет свою силу предыдущее решение суда о том, что использование бренда UT, ставшего предметом спора двух компаний, в обобщенной рубрике 25 класса «одежда» как единая товарная позиция остается за авиакомпанией UTair. Данное событие свидетельствует о сохранении авиакомпанией ее исключительного права на товарный знак UT в отношении одежды.

Также авиакомпания UTair сохранила за собой право на данный товарный знак для обуви и головных уборов, говорится в сообщении пресс-службы компании.