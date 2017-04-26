Педагога 2017 года выберут в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 08:49

В Нижневартовске с 24 по 28 апреля проходит региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования.

В педагогических марафонах принимают участие 46 конкурсантов - победители муниципального этапа из 17 городов и районов региона. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Учитель года Югры – 2017»; «Учитель родного языка и литературы Югры – 2017»; «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Югры – 2017»; «Педагог - психолог года Югры – 2017»; «Сердце отдаю детям».

Ежегодный конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта на территории автономного округа.