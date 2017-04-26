На одного безработного в ХМАО приходится три вакансии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 08:23

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,57 % и по-прежнему остается одним из самых низких в УрФО, а также более чем в два раза ниже общероссийского показателя. Такие данные привел первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин на тематическом заседании в правительстве региона.

С начала года при содействии органов службы занятости в Югре организовано более 5 тыс. 800 новых рабочих мест. При этом, заявленная работодателями потребность в сотрудниках на сегодняшний день составляет 14 600 единиц. То есть на каждого безработного в округе почти три вакансии. Как правило работники нужны предприятиям по добыче полезных ископаемых, строительным организациям, учреждениям здравоохранения.