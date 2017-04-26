НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Двоих мужчин с ножевыми ранениями вертолетом доставили в больницу

26.04.2017 10:02

Их обнаружили в 70 километрах от поселка Таёжный Советского района. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, рассказали в региональном СКР. 

Также в этой местности найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем Югорского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших, лечащий врач и пилот вертолета», - говорится в сообщении ведомства.

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