Двоих мужчин с ножевыми ранениями вертолетом доставили в больницу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 10:02

Их обнаружили в 70 километрах от поселка Таёжный Советского района. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, рассказали в региональном СКР.

Также в этой местности найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем Югорского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших, лечащий врач и пилот вертолета», - говорится в сообщении ведомства.