Сургут присоединится к общероссийскому субботнику

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.04.2017 10:54

К уборке улиц 29 апреля администрация приглашает всех горожан.

Фото: admsurgut.ru

В этот раз планируется очистить от мусора улицу Островского, прилегающую территорию Историко-культурного центра «Старый Сургут» и Городской парк культуры и отдыха. Во дворах санитарную очистку организуют управляющие компании и ТОСы.

В Год экологии генеральная уборка Сургута пройдет в новом формате. Для создания праздничного настроения на центральных площадках будут организованы культурно-массовые мероприятия и ярмарки выходного дня. А призывать горожан присоединиться к субботнику будут необычным способом. По улицам уже с сегодняшнего дня будет курсировать «экомобиль» с громкоговорителем. Само масштабное мероприятие начнется в 10 утра 29 апреля.

Массовый субботник станет первым мероприятием в рамках ежегодной акции «Чистый город», цель которой совместными усилиями привести в порядок улицы, скверы, парки и набережные.

Отметим, в 2016 году в общегородской акции «Чистый город» приняли участие около 12 000 человек. Общими усилиями активистов трудовых и общественных коллективов организаций всех форм собственности, территориальных общественных самоуправлений, депутатов Думы города, представителей Администрации города и просто инициативных и неравнодушных жителей за два месяца организовано и проведено около 40 субботников, вывезено 3,3 тыс. м3 мусора.